ABD'den İmran Han'ın reform planına destek

İSLAMABAD (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, resmi ziyarette bulundukları İslamabad'da Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ile görüştü.

Pakistan basınında yer alan bilgilere göre, Pompeo, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada yeni hükümetin kurulduğu Pakistan ile ikili ilişkileri yeniden rayına oturtmayı hedeflediklerini söyledi.

CIA direktörü olarak çalıştığı dönemde Pakistan ile yakın ilişkiler kurduğunu kaydeden Pompeo, İmran Han hükümetiyle ortak çalışarak aradaki problemleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD'nin Pakistan'a yapacağı 300 milyon dolarlık askeri yardımı kesme kararına değinen Pompeo, Pakistan'ın bu yardımı alamayacağı konusunda daha önce uyarıldığını ifade etti.

ABD'nin görmek istediği adımları göremediğini söyleyen Pompeo, Pakistan'ın Afganistan'da sağlanması istenen istikrar için ABD'yle ortak çalışması gerektiğini söyledi.

Pompeo, Afganistan'daki istikrarın Başbakan Han'ın da öncelikleri arasında olduğunu belirterek bunun Pakistan olmadan sağlanamayacağını sözlerine ekledi.

ABD'den tam destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Pompeo'nun Başbakan İmran Han'ın reform planlarına ABD'nin tam destek verdiğini belirttiği ifade edildi.

Dışişleri bakanlarının yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinin ardından yapılan açıklamada Pakistan tarafının ABD'den ilişkileri düzeltme noktasında ortak çıkarlara dayalı güven ve saygı ortamının kurulmasını beklentisi iletildi.

Bölgesel konulara ilişkin görüşlerin ele alındığı toplantıda Pakistan'ın bölgede komşular arası huzurun sağlanması ve insan odaklı sosyoekonomik reformlar yapılması noktasında atmayı planladığı adımlar anlatıldı.

Açıklamada Afganistan ile yapılan Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı (APAPPS) hakkında bilgi verilen görüşmede ABD tarafına Afganistan-Taliban barış görüşmelerinin öneminin de anlatıldığı kaydedildi.

Pompeo, Dunford ve beraberindeki heyet, görüşmelerin ardından Hindistan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Muhabir: Behlül Çetinkaya