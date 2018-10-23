ABD'den gelip Konya'da eski karısıyla evlenen kişiyi öldürdü

KONYA (AA) - Yaşadığı ABD'den Konya'ya gelerek eski karısıyla evlenen kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen saldırgan karakola teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'taki bir iş yerine giden Halil İbrahim K. (30), eski eşi M.A. ile evlenen Hüseyin Alşahin (30) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim K. yanında getirdiği silahla Alşahin'e ateş etti. Kolundan yaralanan Alşahin, iş yerindeki bir odaya sığınmak için kaçtı.

Alşahin'in peşinden giden Halil İbrahim K. odaya girip silahla birkaç el daha ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Alşahin, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karakola teslim olan Halil İbrahim K. daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan şüphelinin ABD'de yaşadığı, eski karısı M.A. ile evlenen Alşahin ile daha önce telefonda tartıştıkları, 2 gün önce de bu ülkeden Konya'ya geldiği öne sürüldü.