ABD'de sinagoga silahlı saldırı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

ABD medyasında saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı haberleri yer aldı.

Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığını, olayda 3 polisin de vurulduğunu bildirdi ancak saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Amerikan medyasında saldırganın 46 yaşındaki Robert Bowers olduğu ve saldırı sırasında ''Bütün Yahudiler ölmeli'' şeklinde bağırdığı yönünde haberler yer aldı.

Öte yandan New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Trump: Ülkemizde neler oluyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Indianapolis'e gitmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Saldırının ''korkunç ve kahredici'' olduğunu söyleyen Trump, nefret suçuna dikkate çekerek, ''Ülkemizde neler oluyor?'' dedi.

Şiddetin son bulması gerektiğini ve sinagog korunsa sonucun farklı olacağını belirten Trump, kilise ve sinagogların korunması önerisinde bulundu.

Trump, bu tür saldırganlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Netanyahu: Büyük hüzün ve dehşet içindeyim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıyı "vahşice" nitelendirerek, anti-semitik değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "Pittsburgh'daki Sinagog'a düzenlenen öldürücü saldırıdan dolayı büyük hüzün ve dehşet içindeyim." dediği aktarıldı.

Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bütün İsrail halkı, hayatını kaybedenlerin aileleriyle beraber derin üzüntü içindedir. Biz Pittsburgh'daki Yahudi toplumuyla beraberiz ve yanlarındayız. ABD halkı ile beraber acımasız anti-semitik vahşete karşı duracağız."

Türkiye saldırıyı kınadı

Türkiye de sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve başta ABD Musevi toplumu olmak üzere ABD halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Muhabirler: Betül Yürük, Esat Fırat, Tuğçenur Yılmaz