Son Dakika
ABD'de silahlı saldırı: 11 yaralı
ABD'nin New Orleans kentinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Genel 01.12.2019, 19:34
WASHINGTON (AA) - Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Louisiana eyaleti New Orleans kentinin en yoğun bölgelerinden biri olan French Quarter'da silahlı saldırı meydana geldi.
Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken saldırının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
5°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2019
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:35
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49