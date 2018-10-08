ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı

NEW YORK (AA) - ABD'nin güneybatısına yaklaşan "Michael" kasırgası nedeniyle Florida eyaletinin bazı bölgeleri için acil durum ilan edilirken, bir bölge için de tahliye kararı verildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, dün Karayip Denizi'nde başlayan Michael Tropik Fırtınası'nın şiddetinin saatte 120 kilometreye ulaştığı ve 1. kategori kasırga seviyesine çıktığını bildirildi.

Salı günü 3. kategoriye yükseleceği tahmin edilen kasırganın çarşamba günü Florida kıyılarına ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Florida Valisi Rick Scott da düzenlediği basın toplantısında, eyalet kıyısındaki 26 bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Scott, "Bu fırtına hayati tehlike arz edecek. Herkes hazırlıklı olsun." ifadesini kullandı.

Florida'nın Gulf Bölgesi için de zorunlu tahliye kararı verildi.