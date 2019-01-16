ABD'de Kongre'den Trump'a hükümet krizine ilişkin iki mektup

NEW YORK (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'a 29 Ocak'ta Kongre'de yapmayı planladığı ulusa sesleniş konuşmasını, hükümetin kapalı olması nedeniyle ertelemesi için mektup gönderdi.

Pelosi gönderdiği mektupta, Trump'ı yılda bir kez Kongre'de yapılan ulusa sesleniş konuşmasını 29 Ocak'ta gerçekleştirmeye davet ettiğini anımsatarak, "1977 mali yılının başlangıcından bu yana, ulusa sesleniş konuşmalarının hiçbiri hükümetin kapalı olduğu esnada yapılmadı." ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'in Eylül 2018'de, ulusa sesleniş etkinliğini, "Ulusal Özel Güvenlik Etkinlikleri" olarak atfettiğini kaydeden Pelosi, bu tür etkinliklerin güvenliğini sağlamak için birçok ajansın bir araya gelerek uzun süreli detaylı çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

"Önemli birimlerin ücretsiz izinler nedeniyle eli kolu bağlı"

Söz konusu etkinliğin güvenliğinin koordinasyonu, planlanması, uygulanmasında en büyük sorumluluğu taşıyan federal ajansın ABD Gizli Servisi olduğuna işaret eden Pelosi, "Ancak hem ABD Gizli Servisi hem de İç Güvenlik Bakanlığı (hükümetin kapalı olması nedeniyle) 26 gündür fon alamıyor. Önemli birimlerin ücretsiz izinler nedeniyle eli kolu bağlı." ifadelerini kullandı.

Pelosi mektubunu şu ifadelerle sonlandırdı:

"Üzülerek söylüyorum, güvenlik endişeleri göz önünde tutulursa ve hükümet bu hafta tekrar açılmazsa, bu ulusa sesleniş için hükümet açıldıktan sonraki başka uygun bir tarihe birlikte karar vermemizi, ya da ulusa seslenişinizi 29 Ocak'ta Kongre'ye yazılı olarak iletmenizi öneriyorum."

Cumhuriyetçi ve Demokratlardan hükümetin açılması için ortak talep

Öte yandan Politico adlı internet sitesinde, ABD'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin, Başkan Trump'a bir mektup göndererek hükümeti açarsa sınır güvenliği paketi konusunda kendisiyle çalışmaya hazır olduklarını bildirecekleri ileri sürüldü.

Politico'nun elde ettiği taslak metne göre her iki partinin de üyeleri, mektupta "Sınır güvenliğini artırarak ve hükümeti tekrar açarak mevcut hükümet çıkmazını çözmek konusunda taahhütte bulunduklarını" belirtti.

Hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması ve görüşmelerin yapılmasının talep edildiği mektupta, "Böylece, Kongre'ye taleplerinize değinilmesini sağlamış, iki partili bir anlaşma geliştirip bunu oylama imkanı tanımış olacaksınız. İki partinin de yeterli desteğini alabilecek bir yasa tasarısı üzerine çalışmaya söz veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektuba imza atan 20 kadar senatörün arasında Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lindsey Graham, Lamar Alexander, Rob Portman, Demokrat senatörler Joe Manchin, Kyrsten Sinema ve Chris Coons'un olması bekleniyor.

Söz konusu mektuba bugün son halinin verilerek, Başkan Trump'a gönderilmesi bekleniyor.

ABD'de hükümet krizi

ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmış fakat Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.

Trump, Demokrat siyasetçiler Schumer ve Pelosi'yi ABD'nin güvenliğini göz ardı etmekle suçlamış, duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini ve ABD federal hükümetinin aylarca kapalı kalabileceğini söylemişti.

Muhabir: Dildar Baykan