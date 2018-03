ABD'de kar fırtınası nedeniyle 3 eyalette acil durum ilan edildi

NEW YORK (AA) - ABD'nin doğu kıyısında etkili olan kar fırtınası ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, New York, New Jersey ve Massachusetts eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, kar fırtınasının New York'ta perşembe sabaha kadar devam edeceği ve zorunlu kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kar fırtınası nedeniyle New York, New Jersey ve Massachusetts eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, New England bölgesinde 2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Hava muhalefeti nedeniyle 2 bin 600'den fazla uçuş da iptal edildi.

