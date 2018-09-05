ABD'de Gordon Tropik Fırtınası can aldı

- Florida eyaletindeki fırtınada karavanın üzerine ağaç devrildi, 1 çocuk yaşamını yitirdi

ABD'de Gordon Tropik Fırtınası can aldı
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GULFPORT (AA) - ABD'nin güney doğu sahillerini etkileyen Gordon Tropik Fırtınası'nda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, saatteki hızı 110 kilometreyi bulan fırtına Florida, Alabama, Mississippi ve Arkansas eyaletlerinde etkili oldu ve yoğun yağış getirdi.

Florida eyaletinin kuzeybatısında bir ağacın karavanın üstüne düşmesi sonucu, içeride bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti.

Fırtına ve yağışın 7 eyalette sele yol açabileceği uyasında bulunuldu.

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