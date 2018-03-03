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ABD'de fırtına nedeniyle 5 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin kuzeydoğusunda dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur, sert rüzgar ve fırtına nedeniyle 5 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

03 Mart 2018 Cumartesi 13:01
ABD'de fırtına nedeniyle 5 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi
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NEW YORK

Uçuş hizmetleri veren ABD'li FlightAware'in verilerine göre, dün ülkede 5 bin 536 uçuş iptal edilirken, 17 bin seferde de gecikmeler oldu.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ülkenin kuzeydoğu eyaletlerindeki havaalanlarında rötarlar olduğu belirtildi.

New York'un en büyük ikinci havaalanı LaGuardia'dan yapılan duyuruda, dün öğle saatlerinden itibaren bütün uçuşların durdurulduğu ve yaklaşık 600 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Şehrin en büyük havaalanı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı da yerel saatle 23.00 (TSİ 07.00) itibarıyla 462 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

ABD'nin en büyük demiryolu şirketlerinden Amtrak ise New York ile Boston şehirleri arasındaki tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan fırtına, en çok kuzeydoğu eyaletlerinden Massachusetts'in en büyük şehri olan Boston'u olumsuz etkiliyor.

Boston'da denizin kabardığı, gelgitlerin yaşandığı ve sel felaketlerinin görüldüğü belirtilirken, şehrin limanında dalga boyunun rekor düzeyde yüksek seviyeye ulaştığı ve kentte 440 bin kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

ABD'nin kuzeydoğusunda 22 milyon kişi için sel felaketi uyarısı yapıldığı duyurulurken, yetkililer deniz kıyısında yaşayan vatandaşların tahliye işlemleri için her an hazır bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Şiddetli fırtına nedeniyle ABD'nin başkenti Washington D.C'de cuma günü federal kurumlar ve okullar kapalıydı.

Fırtınanın kuzeydoğu eyaletlerinde bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.



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