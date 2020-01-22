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ABD Venezuela'ya ait 15 uçağı kara listeye aldı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya ait 15 uçağı kara listeye aldıklarını açıkladı.
Genel 22.01.2020, 01:51
Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu uçaklardan bazılarının Karayipler'in hava sahasında ABD uçaklarını taciz ettiğini savunarak, bu durumun alınan kararda etkili olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Amerikan şirketlerini söz konusu uçaklarla yakıt satımı dahil, hiçbir iş birliği yapmaması konusunda uyardıklarını belirten Pompeo, "ABD ve dünyanın dört bir yanındaki demokratik müttefikleri, Maduro’nun vahşi ve diktatörce eylemlerini reddeden Venezuela halkına bağlı kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.