ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chu: Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresine 2009’da seçilen ilk Çin kökenli siyasetçi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Judy Chu, önceki gün Temsilciler Meclisine Müslümanlarla ilgili bir yasa tasarısı sundu.

Chu, “Amerikalı Müslümanların Tarihini ve Ulusumuza Katkılarını Tanıma” başlıklı yasa tasarısının arka planını AA muhabirine anlattı.

Kongredeki en büyük Amerikalı Müslüman nüfusun geldiği beş ülkeden dördünü kapsayan Asya Pasifik Kurultayının 2011’den beri başkanlığını yürüttüğünü belirten Chu, Trump yönetimi Müslümanlara seyahat yasağı getirdiğinde çok üzüldüğünü vurguladı.

Chu, tasarının Amerikalı Müslümanların ülkedeki tarihini ve katkılarını tanıma anlamında güçlü bir mesaj vereceğini belirtti.

"Müslüman Amerikalıların katkılarından bahsetmek zorundayız"

Seyahat yasağına karşı koymak için seçim bölgesi Los Angeles’taki uluslararası havalimanına giderek tutuklanan Müslümanları serbest bıraktırmak için mücadele ettiğini anlatan Chu, şunları kaydetti:

“O zamandan beri bu yasağa karşı çıkıp elimden geleni yaptım fakat aynı zamanda Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerektiğini ve bu ülkeye Müslüman Amerikalıların katkılarından da bahsetmek zorunda olduğumuzu fark ettim. Bu yüzden Müslüman Amerikalıların bu ülkeye yönelik başarılarıyla ilgili yasa tasarısını sunmaktan dolayı çok heyecanlıyım.”

Chu, pazartesi günü sunduğu tasarının Yeni Zelanda'daki terör saldırısının yankılarının hala sürdüğü bir döneme denk gelmesine de dikkati çekerek, Trump yönetimine şu şekilde eleştirilerde bulundu:

“(Yeni Zelanda saldırısı), Trump'ın Müslümanları basmakalıba sokup günah keçisi ilan ederek seyahat yasağı getiren yolun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor çünkü bu adımlar tüm dünyada yankı buluyor. Yeni Zelanda katilinin yaptıklarına bir bakın. İnanılmaz bir şeydi, korkunçtu. Öyle ki açıkçası Başkan Trump'ı ve söylemlerini ilham kaynağı olarak gördü. Bu yüzden bunu durdurmalıyız ve Amerikalılar olarak insanların köklerimizin, çeşitliliği ve hoşgörüyü takdir eden bir şey olduğunu bildiğinden emin olmalıyız.”

Amerikalı Müslüman temsilcilerle buluştu

ABD'nin değişik eyaletlerinden "5. Müslüman Haklarını Savunma Günü" kapsamında başkent Washington'da Kongredeki temsilcilerle görüşmeye gelen Müslüman toplum üyeleriyle de buluşan Chu, “Her birinizin burada olmasından ve ABD’yi daha iyi bir ülke haline getirmenizden gurur duyuyorum. Biliyorum ki hep birlikte nereden geldiğine veya neye ibadet ettiğine bakmaksızın, Amerika'nın herkes için fırsat eşitliği sağlayan bir ülke olduğu değerimizin yerine getirilmesini sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.

ABD toplumunda Muhammed Ali’den Kerim Abdulcabbar'a kadar birçok öncü Müslüman olduğunu hatırlatan Chu, ABD Kongresine seçilen ilk Müslüman kadınlar Somali kökenli Ilhan Omar ile Filistin kökenli Rashida Tlaib’den de bahsederek, “Müslüman siyasetçilerin, bilim insanlarının dışında 'Yeşil Rehber (Green Book)' filmi ile Oscar kazanan Mahershala Ali, TV dizisi 'Mr. Robot'un yaratıcısı Sam İsmail ve komedyen Hasan Minhaj gibi ünlü figürler de var.” diye konuştu.

Chu, söz konusu tasarının, Müslüman Amerikalıların yaratıcılığını, başarılarını, zekasını ve katkılarını kutladığını ifade ederek, geçen yılın kasım ayındaki ara seçimlerden sonra Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesinden dolayı tasarıyı geçirebileceklerini de söyledi.

Tasarıya destek veren üyelerin sayısı artıyor

Temsilciler Meclisine sunulan ve "H.Res. 276" olarak bilinen tasarıya şu ana kadar en az 15 üyenin destek verdiği ve sayının arttığı kaydedildi.

Önce alt komitelerde değerlendirilecek tasarı Genel Kurul gündemine alınması durumunda oylamaya sunulacak, kabul edilmesi halinde de Amerikalı Müslümanların ABD tarihi ve toplumu içindeki varlığı ve katkıları resmen tanınmış olacak.