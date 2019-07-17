ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti

NEW YORK (AA) - ABD Temsilciler Meclisi bugün, Başkan Donald Trump'ın 4 kadın Kongre üyesini hedef alan, "ırkçı" olarak nitelendirilen Twitter paylaşımlarını kınayan karar tasarısını oyladı.
Tasarı, 187'ye karşı 240 oy ile kabul edildi.
Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.
Trump'ın paylaşımları ülkede tepkilere yol açmıştı.