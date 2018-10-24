ABD, Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı Suudi yetkililerin vizelerinin iptal edileceğini, vize yasağı ve diğer yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Pompeo, "ABD yönetimi olarak elde ettiğimiz bilgiler ışığında Kaşıkçı'nın ölümüne karıştığından şüphelendiğimiz Suudi Krallığı, Dışişleri Bakanlığı, istihbarat ve diğer bakanlıklara bağlı bazı Suudi yetkililerine vize iptali, vize yasağı ve diğer yaptırımlar uygulayacağız." dedi.

Pompeo, ayrıca, belirlenen kişilere, ABD Hazine Bakanlığı ile beraber "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında yaptırım uygulanmasını değerlendirdiklerini belirtti.

Alınan yaptırım kararlarının bu kadarla kalmayacağını ve gelen yeni bilgiler ışığında farklı yaptırımlar uygulanmaya devam edileceğini kaydeden Pompeo, "ABD, Kaşıkçı'nın susturulması için yapılan bu tarz gaddarca harekete müsamaha göstermeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin Türk yetkililer ile yakın koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Bakan Pompeo, "Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bu konuda Türk istihbarat yetkililerinden destek alıyoruz. Türkler bizimle oldukça yakın bir iş birliği içinde. Türkler Suudilerin kendileriyle yakından çalıştıklarını söyledi." şeklinde konuştu.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre ile çalışarak Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatılması için gerçekleri aramaya devam edeceğini ve Kaçıkçı'nın ölümünden sorumlu kişileri yaptıklarından sorumlu tutacaklarını ifade etti.

Muhabir: Safvan Allahverdi