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ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, ''ABD'nin Suriye'de bırakacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.
Genel 10.11.2019, 22:19
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.
Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.''Yeni DEAŞ lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibiyiz''
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.
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