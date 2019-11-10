Son Dakika

ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, ''ABD'nin Suriye'de bırakacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.

Genel 10.11.2019, 22:19
ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak
banner230

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.

Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, ''Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.

Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

''Yeni DEAŞ lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibiyiz''

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
açık
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:30
İkindi 15:15
Akşam 17:39
Yatsı 18:58

Gelişmelerden Haberdar Olun

@