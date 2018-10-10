ABD Senato üyelerinden Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunun önde gelen isimlerinden Lindsey Graham ve Senatör Rand Paul, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulunarak, Suudi Arabistan yönetimini hedef aldı.

Senatoda gazetecilerin sorusu üzerine Kaşıkçı hakkındaki iddialara dikkati çeken Graham, "Daha önce hiç bu kadar rahatsız olmamıştım. Eğer bu kişi İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürülmüşse bu uluslararası toplum nazarında normal görünen bütün çizgilerin ötesine geçer." ifadesini kullandı.

Senatör Paul ise katıldığı bir radyo programında, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." diye konuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari