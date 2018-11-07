ABD Kongresi ara seçimlerine kadınlar damgasını vurdu

ANKARA (AA) - ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde kadınlar tarihte hiç olmadığı kadar temsil hakkı kazandı.

Washington Post'un haberinde, resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisine 100'den fazla kadının girmesi öngörülürken, Senatodaki kadın sayısının 85 olduğu belirtildi.

Temsilciler Meclisine giren kadınların ezici çoğunluğu Demokratlardan oluşuyor.

Kongreye giren kadınların büyük bölümünün, kampanyaları sırasında daha iyi sağlık hizmetleri ihtiyacına odaklandığı, ordudan emekli olanlardan öğretmenlere kadar farklı sosyal çevrelerden gelmesi dikkati çekiyor.

Ayanna Pressley'in, Massachusetts'ten Kongreye girmeyi başaran ilk siyahi kadın, Alexandria Ocasio-Cortez'in Kongreye giren en genç kadın, Sharice Davids'in ilk eşcinsel yerli Amerikalı olduğu belirtildi.

ABD'de kadınlar hiçbir dönemde Kongredeki 435 koltuğun 107'sinin üzerine çıkamamıştı. Ara seçimlerde 272 kadın aday yarışıyordu.

İlk eşcinsel vali

Öte yandan Colorado'da Demokrat aday Jared Polis de ülkenin ilk eşcinsel valisi seçildi. Demokrat Vali John Hickenlooper'ın yerine geçecek Polis, ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibi Walker Stapleton'a üstünlük sağladı.

Ara seçimler sırasında bazı eyaletlerde çeşitli konular da referanduma götürüldü.

Massachusetts'te seçmenler, 2016 yılında cinsiyet değiştiren kişileri ayrım gözetmeden koruyan yasayı onaylarken, Michigan'da marihuananın keyfi kullanımı yasallaştı. Böylece ABD'de marihuananın keyfi kullanımına izin veren eyalet sayısı 10'a çıktı.

Florida'da bir milyondan fazla eski suçlunun yeniden oy hakkı elde etmeleri, tazı yarışlarının aşamalı olarak sonlandırılması kabul edildi.

Arkansas ve Missouri'de asgari ücretin arttırılması onaylandı. Arkansas'ta 2021 yılına kadar asgari ücret saat başına 11, Missouri'de 12 dolara çıkarıldı.

Nebraska ve Idaho'da da seçmenler, on binlerce düşük gelirlinin Medicaid sağlık sigortasını uzatan önlemleri kabul etti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz