ABD İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine ekledi

WASHINGTON (AA) - ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

Muhabir: Hakan Çopur