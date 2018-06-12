'ABD Güney Kore ile askeri tatbikatları durduracak'

SİNGAPUR

ABD Başkanı Trump, Güney Kore ile askeri tatbikatları durduracaklarını, gelecekte de bu ülkede bulunan ABD askerlerini çekmeyi umduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile "yeni bir tarih yazmaya hazır olduklarını" söyledi.



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Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "halkı için aydınlık bir geleceğe yönelik ilk cesur adımı atmasından" ötürü Kim'e teşekkür etti.



ABD'nin "Kuzey Kore ile yeni bir tarihe, yeni bir sayfaya hazır" olduğunu ifade eden Trump, "Geçmiş, geleceği şekillendirmek zorunda değil." diye konuştu.



"Çok yetenekli" olduğunu yinelediği Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet ettiğini, Kim'in de bu daveti kabul ettiğini dile getiren Trump, Kuzey Kore liderini "doğru zamanda" ağırlayacağını ve kendisinin de bir gün Pyongyang'a gitmeye açık olduğunu söyledi.



ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatlara son vereceğini de ifade eden Trump, "yersiz" askeri tatbikatları durdurarak çok yüklü tasarrufta bulunacaklarını kaydetti.



Trump, Kim Jong-un'un "başlıca" füze motoru deneme sahasını imha etmeyi kabul ettiğini de açıkladı. Sahanın nerede olduğunu konusunda bilgi vermeyen Trump, Kim ile yüz yüze görüştükten sonra "gerçek bir değişimin aslında mümkün olduğunu" anladığını ifade etti.

Kore Savaşı sırasında esir düşen ve kaybolan ABD'lilerin kalıntıları iade edilecek

Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'de 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan, ülkesine döndükten kısa süre sonra hayatını kaybeden Amerikan vatandaşı Otto Warmbier'e de değindi.

Warmbier'in ölümünün, ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelere vesile olduğunu ifade eden Trump, Kore Savaşı sırasında esir düşen ve kaybolan ABD'lilerin kalıntılarının iade edileceğini ve sürecin hemen başlayacağını dile getirdi.

Zirvede insan hakları konusunun da çok kısa bile olsa gündeme geldiğini, bu konuda gelecekte daha fazla görüşme yapmayı planladıklarını ifade eden Trump, zirveden önce "saygısızca" olacağı için geçen hafta Kuzey Kore'ye yönelik 300 yeni yaptırım planını durdurduğunu açıkladı. Trump, nükleer silahların "artık bir tehdit olmadığından" emin olunduğunda mevcut yaptırımların kaldırılacağını kaydetti.

Zirvenin 5 yıl önce yapılmış olması gerektiğini vurgulayan Trump, "nükleer silahlardan tamamen arınmanın uzun zaman alacağını", Kuzey Kore'nin bunu "mekanik ve fiziki açıdan" olabildiğince hızlı yapması konusunda talepkar olacaklarını söyledi. Donald Trump, Kim ile "muhtemelen bir görüşmeye" daha ihtiyaçları olabileceğini görüşünü taşıdığını belirterek "Sandığımdan çok daha fazla yol kat ettik." dedi.

Trump, Japonya ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye ekonomik yardım yapmaya hazır olduğuna inandığını, öte yandan ABD'nin "böyle bir zorunluluğu olmadığına" işaret etti. ABD Başkanı ayrıca görüşmede Kuzey Kore'deki emlak durumunu ve sahil kenarına otel inşası olanaklarını ele aldıklarını kaydetti.

ABD Başkanı, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını Kanada halkına "hakaret" olarak nitelendiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya ilişkin bir soru üzerine Kanada Başbakanının hatasını anladığı değerlendirmesini yaptı.

Trump, Trudeau'nun kendisini eleştirerek hata yaptığını anladığını, ancak bunun Kanada'ya "çok fazla paraya" mal olacağını söyledi.

ABD Başkanı, G7 zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer liderler ayakta, kendisi otururken çekilen fotoğraf karesine ilişkin "dostça görünmese de çok dostane bir ortam" olduğu yorumunu yaptı.

Zirveden ilgi çekici anlar

Singapur basınından edinilen bilgilere göre, iki lider arasındaki görüşmelerin ardından Trump, "The Beast" (Canavar) olarak bilinen limuzinini, Kuzey Kore liderine gösterdi.

Trump'ın 1,6 milyon dolar değerindeki zırhlı aracı göstermesinden önce bir istihbarat görevlisinin, aracın arka yolcu kapısını açtığı ve Kim'in araca bakarken gülümsemesi görüntülere yansıdı.

Menüde yöresel yemekler

Trump ve Kim'in bir araya geldiği çalışma yemeğinde, avokado salatasıyla servis edilen geleneksel karides kokteyli, ballı, yeşil limonlu sos ve taze ahtapotlu yeşil mango salatası, Kore usulü doldurulmuş salatalık, brokoli ve kırmızı şarap sosuyla servis edilen sığır eti, kızarmış pirinçli tatlı-ekşi soslu et, turp ve Asya sebzeleri ile servis edilen soya ile pişirilmiş morina balığı yer aldı.

Liderlere tatlı olarak çikolatalı ganaj pasta, vişne soslu vanilyalı dondurma ve tropezienne ikram edildi.

Zirveye dair ayrıntılar

South China Morning Post'da yer alan habere göre, 5 bin güvenlik personelinin görev yaptığı zirveyi 2 bin 500 gazeteci izledi.

Singapur, zirvenin anısına 3 bin adet hatıra madalyonu bastı. Altın madalyonun tanesi, bin 34 dolara satışa sunuldu.

Madalyonların yazı yüzünde Kuzey Kore ve ABD bayrakları önünde tokalaşan iki el olduğu görüldü.

Tura yüzünde ise "Dünya Barışı" yazısı altında barışı temsilen bir güvercin ile altında iki ülkenin ulusal çiçekleri gül ve manolyadan oluşan bir demek çiçek bulunuyor.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de 38 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Trump ve Kim, Kore Yarımadası için tarihi önem taşıyan görüşmelerinin ardından kapsamlı bir belge imzalanmıştı. Belge, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yarımadası'na barışın getirilmesi ve refahı artırması noktasında çok sayıda taahhüt içeriyor.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz, Zehra Ulucak