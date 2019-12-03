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ABD Fransa'nın dijital hizmet vergisine misilleme yapmaya hazırlanıyor
ABD yönetimi, Fransa'nın Amerikan teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesine misilleme yapmaya hazırlanıyor.
Genel 03.12.2019, 07:28
WASHINGTON (AA) - ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.
Fransa'daki vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji firmaları yer alıyor.
ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.
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