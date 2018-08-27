'ABD Filistinlilerin dönüş hakkını ilga etmeye çalışıyor'

RAMALLAH (AA) - KAYS EBU SEMRA - Filistinli yetkililer, ABD yönetiminin, uluslararası kararlarla güvence altına alınan Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkının ilga edilmesine izin vermeyeceklerini belirtiyor.

AA muhabirine konuşan yetkililer, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) mali kaynaklarında kısıntıya gitme ve çalışma alanını sınırlama gibi adımlar atarak dönüş hakkını ortadan kaldırma çalışmasına karşı duracaklarını ifade etti.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD yönetiminin, UNRWA'ya yardımları keserek ve onu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bünyesine dahil ederek Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almaya çalıştığını söyledi.

Söz konusu tutumun kabul edilemez olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini belirten Mecdelani, "ABD, dönüş hakkını ilga etmek ve mülteciler meselesini müzakere gündeminden çıkarmak için ABD Kongresi'nde mülteci tanımının yeniden yapılacağı ve mülteci vasfının babadan oğula geçmesini engelleyecek yasal düzenlemeler yapmaya çalışıyor." dedi.

ABD'nin kendisini BM kararlarına alternatif olarak dayatma hakkı olmadığını savunan Mecdelani, Filistin yönetiminin, durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve UNRWA'nın mali açığının kapatılması için Arap, İslam ve Batı ülkeleriyle çalıştığını aktardı.

FKÖ Yürütme Kurulu'nun UNRWA'nın finansman sıkıntısını takip etmek üzere bir komisyon kurduğunu ve UNRWA'ya ait tüm okullarda eğitim-öğretim yılının belirlenen tarihte başlamasını sağladığını kaydeden Mecdelani, ABD'nin dönüş hakkı aleyhinde başlattığı saldırıya karşı koyma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

ABD, Filistinli mültecilerin diğer ülkelerin vatandaşlığına geçmesine çalışıyor

Mecdelani, ABD'nin Filistinli mültecilerin, ev sahibi ülkelerin vatandaşı olması için çalıştığını ve UNRWA'ya yaptığı yardımları bu ülkelere yapma teklifinde bulunduğunu ancak söz konusu ülkelerin bunu kabul etmediğini belirtti.

ABD'nin müttefikleriyle birlikte, maddi yardımlar kanalıyla Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırmaya çalıştığını da kaydeden Mecdelani, "ABD'nin UNRWA'ya yardımları bir yalandan ibaret, hiç bir yardımda bulunmuyor." diye konuştu.

Batı Şeria'daki Mülteci Kampları Genel Müdürü Muhammed Alyan ise çocukların, mültecilik vasfı da dahil olmak üzere her şeyi babalarından miras aldığını vurguladı.

ABD'nin İsrail tarafgirliği politikasına devam ettiğini ancak bunun başarısız olacağını ifade eden Alyan, Filistin meselesinin bölgenin istikrarının anahtarı olduğunu, Kudüs ve mülteciler sorununun da Filistin-İsrail mücadelesinin odak noktasını oluşturduğunu vurguladı.

ABD Filistin halkını cezalandırıyor

"ABD, Yüzyılın Anlaşması'na karşı çıktıkları için Filistin halkını ve yöneticilerini cezalandırıyor." değerlendirmesinde bulunan Alyan, tüm Filistinli mültecilerin dönüş hakkı başta olmak üzere hiç bir hakkından feragat etmeyeceğini dile getirdi.

ABD'nin Filistinli mültecilerin sayısını yarım milyonla sınırlandırma girişimini "başarısız" olarak nitelendiren Alyan, bu konuda UNRWA'nın söz sahibi olduğuna, kuruluşa kayıtlı yaklaşık 6 milyon, kayıtlı olmayan ise yaklaşık 2 milyon Filistinli mülteci bulunduğuna işaret etti.

Yürütme Kurulu üyesi Vasıl Ebu Yusuf da ABD'nin yardımları kesme tehditlerinin fayda sağlamayacağını ve "hakların" para ve dikteyle satın alınamayacağını söyledi.

ABD'nin, mali yardımlar kanalıyla Gazze'yi Batı Şeria'dan ayırma çalışmasına değinen Ebu Yusuf, ABD'nin şartlı ya da UNRWA'ya alternatif yardımlarını kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Ebu Yusuf, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planını uygulamaya koyamadığı için bölgesel çözüm arayışına girdiğini ve tek taraflı tedbirler aldığını savundu.

ABD yönetiminin, gelecek ay başında Filistinlilerin dönüş hakkını ellerinden alacak bazı adımlar atacağı iddia edilmişti.

İsrail Kanal 2 televizyonunun cumartesi günkü haberinde, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin, Filistinli mültecilerin sayısını, UNRWA'nın ifade ettiği gibi 5 milyon değil sadece yarım milyonu (sadece 1948'de Siyonist çeteler tarafından tehcir edilen Filistinlilerin mülteci olarak tanınması) kabul edeceği ileri sürülmüştü.



Kanal, haberinde ayrıca Trump yönetiminin, "bazı bölgelerde UNRWA'nın finansmanının tamamen durdurulması ve mülteci vasfının babadan oğula geçmesini engelleyecek yeni hukuki bir formül bulunması" gibi bir dizi tedbir alacağını öne sürmüştü.



Haberde, söz konusu adımların öncelikli olarak UNRWA'yı hedef aldığı ve Filistinli mültecilerin sorumluluğunun Filistin yönetimine devredilmesinin amaçlandığı ifade edilmişti.



Trump'ın UNRWA'nın ismini değiştirmeye çalıştığı ve ABD yönetiminin, kuruluşun Batı Şeria'daki finansmanını tamamen durduracağı belirtilmişti.

BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.



Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

Muhabir: Qays Abu Samra, Gülşen Topçu