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ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye teşekkür açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı Türkiye hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

07 Mart 2018 Çarşamba 02:02
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye teşekkür açıklaması
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WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerden dolayı Türkiye hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nauert, “Büyükelçiliğimiz bugün konsolosluk ve vize hizmetlerine kapalıydı. Elçiliğimiz yarın tamamen açık olacaktır. Türkiye hükümetine, polis ve güvenlik güçlerine bu incelemeyi takip ettikleri için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

İnceleme sürecinde yapılan tutuklamalarla ilgili bir soruya Nauert, "Eğer bu, süreç için gerekliyse ve yardımcı olduysa kendilerine teşekkür ederiz.” yanıtını verdi.

Ankara Valiliği, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine güvenlik önlemlerinin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıklamıştı.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

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