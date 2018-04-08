ABD Dışişleri Bakanlığından Doğu Guta açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullananları sorumlu tutmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Nauert, Suriye'de Esed rejiminin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dikkati çekti.

"Rusya Esed rejimine verdiği tam desteği sona erdirmeli"

Nauert, açıklamasına şöyle devam etti:

"Esed rejimi ve destekçileri benzeri saldırılarının tekrarlanmaması adına bir an önce sorumlu tutulmalıdır. Rusya, rejime verdiği sonsuz destekle bu dehşet saldırılardan, sivillerin hedef alınmasından ve Suriye'nin en çaresiz halkına karşı kimyasal silah kullanılmasından pay sahibidir. Rusya, müttefiki Suriye'yi koruyarak Birleşmiş Milletler garantörü olarak verdiği teminatları yerine getirememiştir. Rusya, BM Güvenlik Konseyi ve Kimyasal Silahlar Anlaşması'na ihanet etmiştir."

Sözcü Nauert, ABD'nin, Rusya'ya Esed rejimine verdiği tam desteği bir an önce sona erdirmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

"Rusya'nın Esed rejimini koruması kafalarda soru işareti oluşturuyor"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, olaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yetkili, “Suriye'de Duma'da bir hastane yakınında muhtemel bir kimyasal saldırı olduğuna yönelik çok rahatsız edici haberler gördük. Haberler ve bölgede bulunan sağlık görevlilerin aktardığına göre barınaklarda saklanan çocuklar dahil en az 50 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Saldırıya ilişkin haberleri almaya devam ettiklerini belirten yetkili, şunları kaydetti:

"Suriye'de rejimin daha önce de kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada ve bu saldırılar 21 Ağustos 2013 yılında Doğu Guta'da başladı, binin üzerinde Suriyeli bu saldırıda hayatını kaybetti.

Daha öncede belirttiğimiz gibi, Rusya, Suriye halkının acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla hedef alınmasında sorumludur. Rusya'nın Esed rejimini koruması ve kimyasal silah kullanımını durduramaması Suriye'deki sorunu çözmek isteyip istemediği noktasında kafalarda soru işaretleri oluşturuyor."

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldü, yüzlerce sivil gazdan etkilendi.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari