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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 7 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Genel 30.12.2019, 16:11
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3-7 Ocak'ta Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan'ı ziyaret edecek Pompeo, son olarak 7 Ocak'ta Kıbrıs'a gidecek.

Açıklamada, Anastasiadis ve Akıncı ile bir araya gelecek olan Pompeo'nun "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs'ın birleşmesi için yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit edeceği" belirtildi.

#dünya
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