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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kıbrıs'a gidecek
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 7 Ocak'ta Kıbrıs'a giderek KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek.
Genel 30.12.2019, 16:11
Açıklamada, Anastasiadis ve Akıncı ile bir araya gelecek olan Pompeo'nun "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olarak Kıbrıs'ın birleşmesi için yürütülen çabalara ABD'nin desteğini teyit edeceği" belirtildi.
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