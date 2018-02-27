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ABD, DEAŞ ile ilişkili grupları terör listesine aldı

ABD'de terör listesine alınan gruplar, DEAŞ-Batı Afrika, DEAŞ-Filipinler, DEAŞ-Bangladeş, DEAŞ-Somali, Jund ei-Halife-Tunus, DEAŞ-Mısır ve Maute grubu olarak açıkladı.

27 Şubat 2018 Salı 23:19
ABD, DEAŞ ile ilişkili grupları terör listesine aldı
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WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile işbirliği içerisinde olduğu gerekçesiyle çeşitli grupları terör listesine aldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika, Filipinler, Bangladeş, Somali, Tunus ve Mısır'da DEAŞ'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle çeşitli grupların terör listesine alındığı duyuruldu.

Listeye alınan gruplar, DEAŞ-Batı Afrika, DEAŞ-Filipinler, DEAŞ-Bangladeş, DEAŞ-Somali, Jund ei-Halife-Tunus, DEAŞ-Mısır ve Maute grubu olarak açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Yöneticisi Nathan Sales, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Suriye ve Irak dışındaki yapılanmalarının hedef alındığını kaydetti. Sales, "Bu gruplar ve ilişkili kişiler çok ciddi bir şekilde terör eylemlerine karışma riski içerisindedirler. Bu grupların terör listesine alınması ABD güvenlik güçleri ve diğer ülkelere yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

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Dünya
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