ABD, DEAŞ bağlantılı Fransız vatandaşını terör listesine aldı

WASHINGTON (AA) - Bakanlık, Fransız vatandaşı Asperman'ı terör listesine almasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Asperman'a aynı zamanda yaptırım da uygulandığına yer verilen açıklamada, "Fransız vatandaşı Joe Asperman DEAŞ'ın üst düzey kimyasal silah uzmanlarından birisi. Asperman, Suriye'de kimyasal silah üretimi yaparak bunun DEAŞ'ın savaştığı bölgelerde kullanmasını sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Suriye'de, El Nusra ile hareket ettiğini ileri sürdüğü Özbek kökenli Katibat al-Imam al-Bukhari adında bir grubu da terör listesine aldığını duyurdu.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari