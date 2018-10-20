ABD Başkanı Trump: Suudilere bazı sorularımız olacak

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Arizona eyaletinde Kaşıkçı hakkında basın mensuplarına değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın "Kaşıkçı'nın ölümüyle" ilgili açıklamasının "güvenilir" olduğunu savundu.

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Riyad yönetiminin açıklamasının "ilk büyük adım" olduğunu söyleyen Trump, "Ancak kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Şu anda (bir sonuca varmak için) erken." dedi.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra kararlarını açıklayacaklarını anlattı.

Trump ayrıca, Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı tutuklamaların "çok önemli olduğunu" belirtti.

Silah anlaşması yerine "bir tür yaptırım"

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının akıbeti sorulan Trump, söz konusu anlaşmayı korumak istediğini vurguladı. Trump, onun yerine Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmanın "güvenilir" olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu. Bu korkunç bir şey ve gözden kaçan bir olay olmayacak." yanıtını verdi.

Muhabir: Hakan Çopur