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ABD Başkanı Trump: Macron'un 'beyin ölümü' açıklaması çok saygısızca
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.
Genel 03.12.2019, 14:14
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Trump, burada yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.
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