ABD Başkanı Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları elimizde

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü sırada alınan ses kayıtlarını ABD'nin elinde olduğunu teyit etti ve kayıt hakkında detaylı bilgi aldığını ifade etti.

Ses kayıtlarını "acı çekme tapesi" olarak niteleyen Trump, "Kaydı duymak istemedim, dinlemek için bir sebebim de yoktu. Oldukça şiddet dolu, vahşice ve berbattı." diye konuştu.

Suudi yetkililere yaptırım uyguladıklarını hatırlatan Trump, "Aynı zamanda bir müttefikimiz söz konusu ve birçok noktada çok iyi olan bir müttefiki bırakmak istemiyorum." dedi.

Muhabir: Kasım İleri