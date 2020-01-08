ABD Başkanı Trump: İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Trump, NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini ifade etti.

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