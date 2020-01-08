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ABD Başkanı Trump: İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi
ABD Başkanı Trump, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.
Genel 08.01.2020, 23:35
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.İran'dan '80 ABD askeri öldürüldü' iddiasıİran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybettiİran: Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurduANALİZ: İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.
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