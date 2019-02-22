'ABD Afganistan'daki rolü için Türkiye'ye müteşekkir'

ANKARA (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'ın istikrarına yaptığı olumlu katkı için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını söyledi.

Halilzad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bulunduğu için çok memnun olduğunu ifade eden Halilzad, "Türk meslektaşlarımla Afganistan'daki barış sürecini tartıştık. Türkiye, Afganistan'da çok fazla şey yaptı. Türkiye'nin desteği için müteşekkiriz. Afganların Türkiye'ye özel bir bağlılığı var. Onlar da Türkiye'nin rolü için müteşekkir. Türk meslektaşlarımla Türkiye'nin Afganistan'daki barış sürecine ilişkin daha neler yapabileceği hakkında konuştuk. Türkiye, Afganların barış anlaşmasına varmaları ve Afganistan'ın bir daha terör platformu haline gelmemesi için, tamamen egemen ve bağımsız olması için neler yapabileceklerine dair ek önlemleri değerlendiriyor. Türk meslektaşlarımla görüşme şansım olduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

Halilzad, Rus temsilci Kabulov ile görüşmesine ilişkin, "Her ikimiz de Afganistan'ın bir daha terör platformuna dönüşmemesi, El Kaide, DEAŞ ya da diğer uluslararası terör organizasyonlarının platformu olmaması konusunda hemfikiriz. Garanti ve yaptırım mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğu konusunda da görüş birliği içindeyiz." dedi.

Rus mevkidaşı ile ele aldıkları bir diğer konunun, Afgan taraflar arasındaki diyalog ile yönetimi de kapsayan bir ulusal ekip kurulması olduğunu anlatan Halilzad, Taliban'ın söz konusu ekiple masaya oturarak bir yol haritasında uzlaşmasının aciliyet arz ettiğini de görüştüklerini ifade etti.

Halilzad, "Rusya'nın yapıcı bir rol oynamasını istiyoruz. Diplomatik süreci tekelimize almak istemiyoruz. Barışı destekleyen tüm çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Güzel bir toplantıydı. Ruslarla gelecek toplantılarda yine bir araya gelmeyi umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Aynı masaya oturacakları formül arıyoruz"

Barış sürecinde karşılaştıkları en büyük zorluğun kapsayıcı bir diyalog başlatmak olduğunu söyleyen Halilzad, "Bu, bir tarafta Taliban, diğer tarafta hükümet, siyasi liderler, sivil toplum, kadınlardan oluşan, 2001'den bu yana oluşmakta olan 'yeni Afganistan'ın bir araya gelmesi demek." ifadelerini kullandı.

Halilzad, Afganların barış için özlem dolu olduğunu bildiğini vurgulayarak, "Şu anda Taliban ile Afgan hükümeti arasında anlaşmazlık var. Aynı masaya oturacakları bir formül arıyoruz. Şu an en büyük zorluk bu." tespitinde bulundu.

Söz konusu sorunu aşmak için yapılacak ilk şeyin ulusal ekibin kurulmasını teşvik etmek olduğuna işaret eden Halilzad, Taliban'ın masaya oturmak için istek gösterdiği yönünde bilgiler aldıklarını ifade etti.

Halilzad, gelecek ay barış süreci için büyük bir şura toplama planından söz etti.

"Çekilme değil barış anlaşması istiyoruz"

Halilzad, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Afganistan'da varlığımız koşula bağlı. ABD, Afganistan'ın uluslararası teröristlere karşı kendi ayakları üzerinde durmasına yardım etmek için orada. Afganistan'da sürekli kalmak istemiyoruz. Barış sağlandıktan sonraki dönemin yönetimi için olumlu bir miras bırakmak isteriz. Geleceğin Afganistan'ıyla iyi ilişkilere sahip olmayı arzu ederiz. O yönetim isterse bu ilişkinin (ABD askeri varlığı anlamında) güvenlik boyutu olacaktır ama biz savaşın bitmesini istiyoruz. Bir çekilme anlaşması değil, ABD'nin güçlerini azaltmasını ve çekmesine imkan verecek bir barış anlaşması istiyoruz. Afganistan ile ileride olumlu ilişkilerimizin olmasına gayet açığız."

Halilzad, görüşmelerinin ardından Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda, "Rus mevkidaşım Büyükelçi Kabulov ile bir araya geldim. Afganlar arasında, tam kapsayıcı bir diyalogun, barış çabalarının ilerletilmesi için temel gereklilik olduğu konusunda fikir birliğine vardık. İlerlemek için, Afgan hükümeti ve diğer Afganları içeren, birleşik, kapsayıcı ve ulusal müzakere ekibi oluşturmalı. Kabulov ve ben müzakerelere yönelik seyahat engellerini de ele aldık. Taliban müzakerecilerinin barış görüşmelerine katılabilmeleri için BM'nin seyahat engelini kaldırmanın yollarını araştıracağız. Nihai anlaşmanın, Afgan topraklarının bir daha uluslararası teröristler tarafından hiçbir ülkeye karşı kullanılmamasını garanti altına alması gerektiği konusunda da anlaştık." ifadelerine yer verdi.

Halilzad, dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından kabul edilmiş, görüşmede Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra, Türkiye'nin Afganistan barış sürecinde üstlendiği rol ve ülkede yeniden istikrarın sağlanmasına verdiği katkılar değerlendirilmişti.