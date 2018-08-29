Abbas’tan uluslararası barış konferansı çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Abbas ile resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin’i ziyaret eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, yaptıkları ikili görüşmelerin ardından işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlık Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Boşnak lider İzetbegovic ilk kez Filistin’de

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarına geldi https://t.co/BAheg9nJBQ pic.twitter.com/qGYbv0SOdk

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 29, 2018

Abbas, İzetbegovic’e İsrail’in işgal politikaları ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili bilgi verdiğini belirterek, “Başkanı (İzetbegovic) başta Yahudi ulus devlet yasası olmak üzere İsrail’in çıkardığı gayrimeşru kanunlar, barışın tesisi önünde büyük engel teşkil eden illegal Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri ve İsrail’in uygulamaları konusunda bilgilendirdik.” dedi.

ABD’nin Kudüs ve Filistinli mültecilerle ilgili aldığı kararlarla İsrail’den yana taraf alarak arabulucu rolünü kaybettiğini belirten Abbas, “Bu çerçevede Şubat ayında BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğumuz çok taraflı bir mekanizmadan oluşacak uluslararası barış konferansı düzenlenmesi ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözümün hayata geçirilmesi önerimizi teyit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Abbas son olarak, Filistin ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkileri överek, çeşitli alanlarda bir dizi ikili işbirliği anlaşması imzalanmasıyla güçlendirme çağrısında bulundu.

"Uluslararası kararlara göre Kudüs işgal altındadır"

Öte yandan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic ise yaptığı konuşmada, ülkesinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediğini ve Kudüs’ün iki ülkenin başkenti olması gerektiğini söyledi.

İzetbegovic, adaletin sağlanarak iki halkın (Arap ve Yahudi halklarının) güvenlik ve barış içinde yaşaması gerektiğini vurgulayarak, “İki devletli çözüm ilkesi üzerine daimi ve kapsamlı barışı sağlayacak uluslararası bir konferansın düzenlenmesini destekliyoruz. Biz müzakereleri çatışmaya son verecek tek yol olarak görüyoruz.” dedi.

Filistin’de barışın bölgeye ve dünyaya güvenlik getireceğine dikkati çeken İzetbegovic, “Uluslararası kararlara göre Kudüs işgal altındadır. Bu şehrin iki devletin başkenti olması gerekiyor. Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetleri de barışa giden yolda engel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

İzetbegovic, Filistin Devleti’nin Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini belirterek, “Bugün Filistin’i ziyaret ederek sizinle görüşmeye geldim. Ayrıca başkanlık sürecimin sona ermesi öncesi ülkedeki kutsal bölgeleri ziyaret etmeye geldim.” şeklinde konuştu.

İzetbegovic son olarak, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Muhabir: Esat Fırat