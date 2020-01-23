Abbas ve Macron, Filistin meselesi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ramallah'taki Başkanlık binasında bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ile Filistin meselesi siyasi çözüm sürecinde gelinen son noktayı değerlendirdikleri ve görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

Abbas görüşme sırasında, ülkesinin "iki devletli çözümü ve uluslararası kanunlar doğrultusunda barışın tesis edilmesini destekleyen" tavrından ötürü Macron'a teşekkür etti.

Fransa ve Avrupa'nın, İsrail'in uzlaşmaz tavrı ve ABD'nin de İsrail'den yana konum almasının ardından çıkmaza giren siyasi çözüm sürecinin kurtarılması konusunda önemli rol oynadığına değinen Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Fransa olmak üzere iki devletli çözüme inanan Avrupa ülkelerinin, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımasını arzuluyoruz. Bu, Fransa ve Avrupa'nın desteklediği çözüm sürecini kurtaracak ve halkımıza barış ve istikrarın tesis edilebilirliği umudunu verecek gerçek bir çıkış yolu olacaktır."

Filistin'de yapılması planlanan genel ve devlet başkanlığı seçimlerine de değinen Abbas, bu seçimlerin işgal altındaki Kudüs'te de yapılması için çalıştıklarını belirterek, bu konuda Fransa ve Avrupa'dan İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Macron ise görüşmede, ülkesinin iki devletli çözümü destekleyen tavrını yineledi ve Filistin halkına, kendi kurumları ve ekonomisini oluşturması için destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere dün İsrail'e gelen Macron, sonrasında Filistin tarafına geçmişti.