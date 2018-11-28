AB: Vize serbestisi kriterlerini tamamlamaya çok yakınız

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." dedi.

Avramopoulos, Brüksel'de Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, vize serbestisi konusunda olumlu sinyaller olduğunu, anlaşma kapsamındaki "72 kriterden 7 kriter kaldığını" söyledi.

"Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." diyen Avramopoulos, Türkiye'nin AB'nin stratejik partneri olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Terörle mücadelede iş birliği vurgusu

Avramopoulos, Türkiye'nin geçmişte yaşanan başarısız darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle büyük bir baskı altında kaldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'yi, başarısız darbe girişiminin ardından ziyaret ettim. Terör saldırıları bizi şoke ettiği kadar Türk halkının da bir travma yaşamasına neden oldu." diye konuştu.

Avramopoulos, ayrıca, terörle mücadele konusunda AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizdi.

Muhabir: Yusuf Hatip