AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye ile AB hemfikir

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB delegasyon ekibi, AB üye temsilcileri ve yabancı basın mensupları ile Esenyurt Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Berger, AB delegasyonunun ve gazetecilerin Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin amacının AB'nin Türkiye'deki Suriyeli misafirlere verdiği desteği yerinde incelemek olduğunu söyledi.

Berger, ''Sağlık Bakanlığı'na bu ziyareti düzenledikleri, bizimle yakın iş birliği kurdukları için, klinikte çalışanlar dahil, teşekkür ediyorum. Bu sağlık merkezi Türkiye'deki 178 göçmen sağlığı merkezinden bir tanesi ve bu merkez Türkiye'de yaşayan mültecilere sağlık desteği sağlamakta.'' diye konuştu.

Çarşamba günü eğitim ve sosyal alanlarla ilgili projeleri ziyaret edeceklerini belirten Berger, İstanbul'daki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Gaziantep'e geçeceklerini anlattı.

"Türkiye'nin desteğini takdir ediyoruz"

Türkiye'nin göçmen politikası ile ilgili soru üzerine Berger, ''Öncelikle Türkiye'nin şu anda 3,5 milyon Suriyeli ve farklı kökenlerden gelen mülteciye ev sahipliği yaptığı gerçeğini takdir etmemiz gerekir.'' dedi.

Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye'ye gelen insanlara, Türk toplumunun, Türk hükümetinin ve sivil toplum kuruluşlarının inanılmaz bir destek verdiğini vurgulayan Berger, şöyle devam etti:

''Türkiye'nin bu desteğini takdir ediyoruz. Son birkaç yıldır bu konuda Türk makamlarıyla çok yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Türkiye'nin göçmenlerle ilgili yaptığı çalışmalara yardımcı olmaya ve katkı sunmaya çalışıyoruz. Tabii biliyorsunuz bu desteğimiz sadece Türkiye ile sınırlı değil Lübnan, Ürdün ve benzeri ülkelerde de destek çalışmalarımız sürüyor.''

"Konuya kökünden müdahale etmemiz gerekiyor"

Suriye sorununun palyatif yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını, sorunun kökünden çözülmesi gerektiğini aktaran Berger, ''Yaptığımız insani yardım ve insani yardım dışı destekler, elbette önemli ama aynı zamanda eş derecede önemli başka bir konu da Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunması. Çünkü bu konuya kökünden müdahale etmemiz gerekiyor. Bu noktada AB ile Türkiye, Suriye sorununun siyasi bir çözüme ulaşması noktasında yüzde yüz hemfikir.'' ifadelerini kullandı.

Berger, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin perşembe günü Ankara'yı ziyaret edeceğini söyleyerek, ''Mogherini ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile AB'nin, Suriye'de siyasi çözüm konusunda nasıl bir iş birliği yapacağına dair de konuşacaklardır." dedi.