AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger Eskişehir'de:

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Eskişehir'in Türkiye'nin en mutlu şehri olduğunu belirterek, "O yüzden çok merak ediyorum, bu kadar mutlu nasıl yaptınız şehri? Bunu öğrenmeyi çok merak ediyorum." dedi.

Berger, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyaret ettikleri kentlerde çok şeyler gördüklerini ifade eden Berger, şunları söyledi:

"Tüm ülke genelinde çeşitli projeleri ve çalışmaları desteklemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretlerimiz sayesinde o çalışmalar ile ilgili neler yapıldığını yerinde görmemiz mümkün oluyor. Bu mutlu şehirde bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Buraya gelmeden önce Eskişehir ile benim çok dikkatimi çeken bir şey okudum, Eskişehir, Türkiye'nin en mutlu şehriymiş. O yüzden çok merak ediyorum, bu kadar mutlu nasıl yaptınız şehri? Bunu öğrenmeyi çok merak ediyorum."

Vali Çakacak da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'i, kentte ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, Eskişehir'in eğitim ve kültür düzeyi yüksek şehirler arasında yer aldığını vurguladı.

Kentte iki üniversitenin bulunduğuna dikkati çeken Çakacak, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri Eskişehir'de bulunuyor. Türkiye'de sadece Anadolu Üniversitesinde uygulanan, milyonun üzerinde öğrencisi olan Açıköğretim Fakültesi var. Kültür düzeyi yüksek insanların bir arada huzur içinde yaşadığı bir şehir Eskişehir. Dolayısıyla Türkiye'nin de huzurlu, mutlu insanlarının bulunduğu bir şehir diyoruz. Böyle bir şehirde vali olarak görev yapmaktan da büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum."

Büyükelçi Christian Berger ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

AB'nin destekleriyle kentte hayata geçirilen projelerin olduğunu anlatan Büyükerşen, alınan küçük desteklerle Eskişehir'de önemli sayılabilecek projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Büyükerşen, AB üyeliğinin hem Türkiye hem de AB'nin çıkarına olduğunun altını çizdi.







