'AB, Rum tezlerini savunarak Kıbrıs sorununa katkı sağlayamaz'

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin (AB) hala Rum tezlerini savunarak Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunamayacağını belirterek, "AB’yi akıl, mantık yoluna davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, AB'nin Türkiye İlerleme Raporu'nda Kıbrıs konusunda yer alan ifadelerinin yanlış ve taraflı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıbrıs'ta iki egemen halk vardır. Kıbrıs Türk halkı asla Rum tarafının talep ettiği gibi Rum Devleti'ne yama olmak niyetinde değildir. Kıbrıs'ta bugüne kadar bir anlaşma olmamışsa bunun başlıca sorumlusu tüm çözüm planlarını reddeden Rum tarafıdır. KKTC kurulmuşsa, bu Rumların Enosis rüyasından, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görmesinden kaynaklanmaktadır."

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, AB dahil kimsenin Kıbrıs Türk halkını güvende olmayacağı, azınlık durumuna düşeceği bir anlaşma için Rumlara boyun eğmeye zorlayamayacağını vurgulayarak, kimsenin Ada’daki gerçekleri ve Crans Montana'da Rumların masadan kaçması nedeniyle sürecin çökmesini göz ardı edemeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye ve KKTC'nin defalarca Rum tarafına hidrokarbon yatakları konusunda iş birliği önerisinde bulunduğuna fakat Rum tarafının her defasında bunu reddettiğine dikkati çeken Tatar açıklamasında, "Hal böyleyken AB, Rum görüşlerini esas kabul edip Türkiye ve bize hidrokarbon kaynakları konusunda ‘şunu yapın, bunu yapmayın’ diye direktif veremez." ifadesine yer verdi.



AB'nin, 2004'te Kıbrıs'ta bir anlaşma olmadan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs'ın bütünü adına üye yapmakla içine düştüğü hatadan bir türlü kurtulamadığını ve yeni hatalar yaptığını belirten Tatar, şunları kaydetti:

"AB, Rum tezlerini savunarak Kıbrıs sorununun halline katkı sağlayamaz, bölünmüş Kıbrıs'ı daha da pekiştirir. Dolayısıyla AB’yi akıl, mantık yoluna davet ediyor, Rum tezlerini savunmaktan vazgeçmelerinin Kıbrıs'a yapacakları en büyük iyilik olacağının altını çizmek istiyorum."



