AB liderleri Brexit zirvesi yapacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacak." dedi.

Tusk, AB ile İngiltere arasında Brexit anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının "kayıp-kayıp" durumu olduğunu söyleyen Tusk, Brexit müzakerelerinin ortaya çıkacak hasarı kontrol altına almak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tusk, AB üyesi 27 ülkenin anlaşmayı değerlendirmeye başladığına dikkati çekerek, "Olağanüstü bir gelişme yaşanmaması halinde, Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da AB Liderler Zirvesi yapılacak." diye konuştu.

Toplantının sonunda, AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ile İngiltere arasında uzlaşılan Brexit anlaşma taslağını Tusk'a sundu.

Brexit süreci

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker