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AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Genel 08.01.2020, 14:25
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.
Kaynaklar, ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.