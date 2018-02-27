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AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier: Brexit geçiş sürecinin ucu açık olamaz

AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier, "Brexit geçiş sürecinin ucu açık olamaz." dedi.

27 Şubat 2018 Salı 18:27
AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier: Brexit geçiş sürecinin ucu açık olamaz
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit geçiş sürecinin ucu açık olamayacağını, en geç 31 Aralık 2020'de sonlanması gerektiğini belirtti.

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Brexit müzakerelerine ilişkin gelişmeler hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenleyen Barnier, İngiltere ve AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişki için temel ilkelerin mart sonunda gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nde belirleneceğini söyledi.

Zamanın kısıtlı olduğuna ve giderek azaldığına dikkati çeken Barnier, birkaç aylık zaman diliminde İngiltere'nin AB'den ayrılışını düzenleyecek anlaşmanın sonlandırılması gerektiğini hatırlattı.

Barnier, yarın düzenlenecek AB Komisyonu üyelerinin toplantısında vatandaşlık hakları, mali anlaşma ve İrlanda konularına ilişkin bir taslak belgenin açıklanacağını, bu taslak üzerinden İngiltere'yle müzakerelerin yürütüleceğini ifade etti.

Bazı temel konularda müzakere yürütülmediğine ve gelişme kaydedilmediğine işaret eden Barnier, İngiltere'nin Brexit geçiş sürecinin ucunun açık olmasını istediğini ifade ederek "Brexit geçiş süreci ucu açık olamaz. Bu sürenin mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve en geç 31 Aralık 2020'de sonlanması gerekir." vurgusunda bulundu.

Barnier, geçiş sürecine ilişkin ilave anlaşmazlıklar olduğunu, bunların arasında vatandaşlık hakları ve İngiltere'nin uygulamak istemediği AB hukuku kurallarını veto etme hakkı talep etmesinin bulunduğunu kaydederek "Geçiş sürecine ilişkin henüz bir anlaşma sağlanmadı." dedi.

Muhabir: Şerife Çetin

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