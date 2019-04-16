AB Komisyonu Başkanı Juncker: AB'nin geleceği Brexit değildir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuştu.

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İngiltere'nin AB üyesi olmaya devam ettiği müddetçe "yapıcı ve sorumlu" davranması gerektiğini ifade eden Juncker, 27 üye ülkenin İngiltere olmadan birlik için önemli konuları ele alma hakkı olduğuna dikkati çekti.

"AB'nin geleceği Brexit değildir. Brexit gelişimimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir." diyen Juncker, AB'nin bütçe, uluslararası ticaret ve AP seçimleri gibi önemli konulara odaklanması gerektiğini ifade etti.

Juncker, "Birliğimizin geleceğini ticaret anlaşmaları, uluslararası ortaklarla ilişkiler belirleyecek." diye konuştu.

"AB net bir mesaj bekliyor"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına değinerek, derin üzüntüsünü dile getirdi. Fransa'nın Notre Dame'ı tekrar inşa edeceği konusunda inancının tam olduğunu ifade eden Tusk, AB üyelerinin bu konuda Fransa'ya destek vermesi için çağrıda bulunarak, "Notre Dame'daki yangın aramızdaki bağların sadece anlaşmalardan oluşmadığını tekrar bize hatırlattı." diye konuştu.

AB ülkelerinin geçen hafta düzenlenen zirvede İngiltere'ye 31 Ekim'e kadar esnek bir erteleme seçeneği sunduğunu anımsatan Tusk, bu sürenin İngiltere'ye mevcut duruma çözüm bulmak için yeterli zaman ve "siyasi alanı" sağlayacağını savundu.

Tusk, "AB Konseyi, İngiltere'den gelecekte nasıl bir adım atılacağına dair net bir mesaj bekliyor." vurgusunu yaptı.

İngiltere'nin bu süre zarfında ayrılık anlaşmasını onaylayabileceğine ya da Brexit kararını tekrar gözden geçirebileceğine işaret eden Tusk, aynı zamanda AB'ye de ticaret ve AP seçimleri gibi önemli konulara odaklanma fırsatı tanıyacağını kaydetti.

Tusk, diğer yandan ertelemenin anlaşmasız ayrılık senaryosunu 6 ay daha geciktirerek işletmelere az da olsa istikrarlı bir dönem sağladığını ifade etti.

"Herkes Brexit'ten bıktı"

Tusk, "Kendim dahil AB'de ve İngiltere'de herkesin Brexit'ten bıktığını biliyorum ve bunu anlayışla karşılıyorum." diyerek, bunun Brexit konusuna "açık fikirlilikle" yaklaşılması gerektiği gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

Geçen hafta düzenlenen zirvede bir liderin kendisini "hayalperest" olmaması gerektiği konusunda uyardığını kaydeden Tusk, "Tarihimizde bu zor dönemde hayallere ve hayalperestlere ihtiyacımız var. Kaderciliğe boyun eğemeyiz. Daha iyi ve birlik içinde bir Avrupa'nın hayalini her zaman kurmaya devam edeceğim." diye konuştu.