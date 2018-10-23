AB Komiseri Mogherini: AB'nin tepkileri Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara bağlı

PARİS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından itibaren AB olarak tepki gösterdiklerini anımsatan Mogherini, "Biz Suudi yönetiminin Türkiye ile işbirliği yapmasını istedik. Hedefimiz olayı aydınlığa kavuşturmaktı. Gerçeğin ortaya çıkarılması gerekir ve jeopolitiğin etkisi altında kalınmamalı. AB'nin tepkileri şimdiden itibaren Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır." diye konuştu.

Mogherini, gerçek hakkında hala çok az bilgi sahibi olunduğunu belirterek, “Bu bir ilk adım. Sorumluluğun kabulü bir ilk adım. Fakat Suudi Arabistan tarafından gelen tepkiler çok karanlık nokta barındırıyor. Biz (Suudi Arabistan yönetiminden) açık, hızlı ve şeffaf bir soruşturma talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde 28 üye ülkenin temsilcilerinin açık, derin ve titiz bir soruşturma açılması konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Mogherini, bu talebin G7 ülkelerinden bakanlarla da eş güdüm içinde değerlendirildiğini ve geçerli bir soruşturma talebine dair bildirinin hazırlıklarının yapıldığını aktardı.

Muhabir: Ömer Aydın



