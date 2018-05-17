AB heyetinden Türkiye'ye övgü

ANKARA (AA) - AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2 yıl gibi kısa sürede 600 bine yakın Suriyeli çocuğa verdiği eğitim hizmetinden çok etkilendiğini söyledi.

Ankara’da temaslarda bulunan AB heyeti, MEB tarafından uygulanan ve AB'nin finanse ettiği 300 milyon avro değerindeki Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu hedefleyen "PICTES" projesi kapsamında bin 100 Suriyeli çocuğun eğitim gördüğü Altındağ ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Geçici Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Suriyeli çocukların, tekerlemeler ve Barış Manço’nun "Bugün Bayram" şarkısıyla karşıladığı AB heyeti, sınıfları ziyaret ederek, öğretmenlerden ve yetkililerden bilgi aldı. Projenin işleyişini yerinde müşahede eden Popowski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Gördüklerinden çok etkilendiğini ifade eden Maciej Popowski, "Yapılan bütün çalışmalara müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyorum. Başarılmış olan bu kadar çok şeyi gördüğümüz zaman MEB’in iki yıl gibi kısa sürede 600 bine yakın Suriyeli çocuğa vermiş olduğu eğitim hizmetinden çok etkilendiğimi söylemem lazım. Bu bir anlamda genç Suriyeli nüfusa yapılmış yatırım olarak da düşünülmeli." dedi.

Popowski, Türkiye’deki mültecilere yardım aracı olarak planlanmış olan programın sürdürülmesi ve devamının gelmesinin söz konusu olduğunu ifade ederek, "Bunların önümüzdeki yıllardaki devamını planlamak için Türk hükümetiyle gerekli görüşmeleri yapmak için burada bulunuyoruz. Bugünkü ziyaretimizin amacı da yapılan çalışmaları ve başarılanları yerinde görebilmekti." diye konuştu.

Neticeden memnun olup olmadığı sorulan Popowski, "Burada bu okulda verilmiş olan eğitimi, kaç Suriyeli çocuğun okula devam ettiğini, onların mutlu yüzünü gördüğümüzde bizim de mutlu olmamamız mümkün değil." yanıtını verdi.

PICTES Proje Direktörü Haydar Şahin de AB heyetinin ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Biz bu tablonun görülmüş olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Sayın Cumhurbaşkanımızın olmak üzere bu konuya vermiş olduğu destek ve bu sorunun arkasında durmuş olmasının ortaya çıkardığı çok önemli bir tablo var. Türkiye yapmış olduğu bu işle bütün dünyaya örnek olacak, çok büyük ölçekte çok başarılı bir faaliyeti MEB eliyle yürütmüştür. Takdir edilmesi de bizim açımızdan güzel bir şey."

Muhabir: Barış Seçkin, Mazin Majeed Asaad Baqal

