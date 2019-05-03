AB Büyükelçisi Berger Sivas'ta

SİVAS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Sivas Valisi Salih Ayan'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Berger'e, Ayhan tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılına özel olarak bastırılan pul hediye edildi.

Ayhan, Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan köklü bir şehir olduğunu söyledi.

Sivas'ın, Türkiye'nin coğrafya anlamında ikinci büyük şehri olduğuna değinen Ayhan, "Ayrıca yerleşim alanı bakımında da Türkiye'de 1. sıradadır. 28 bin 400 kilometrekare coğrafya alanına sahiptir ve birçok Avrupa ülkesinden de büyüktür." ifadelerini kullandı.

Berger de Sivas'ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları belirtti:

"Burada olmak çok güzel. UNESCO kültürel miras listesinden bahsettiniz, bu mirasta listeye ilk giren yerin Divriği Ulu Cami olduğunu söylediniz. Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri bunu biliyorum ve bu yüzden de oraya gitmek istiyorum. Sivas'ta yürütmekte olduğumuz çok sayıda proje var. Örneğin bizim desteklediğimiz bir kalkınma merkezi var. Destek vermekte olduğumuz eğitim programları ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan çevre alanında bir proje var. Atık Su Arıtma Tesisi'ne ilişkin bir proje ve bizlerin destekledikleri projeleri görmek ve halka ne tür yararlar sağladığını görmek bizim için son derece önemli. Buraya gelmek için 2019 yılını bekledim, zira 2019 yılı Sivas için önemli bir yıl. Dolayısıyla 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında burada olmaktan memnuniyet duyuyorum."

Berger, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e de makamında ziyarette bulundu.