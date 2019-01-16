AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier: Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'da gerçekleştirilen Brexit oturumunda konuştu.

Ayrılık anlaşmasını AB ve İngiliz hükümetinin ortak hazırladığını anımsatan Barnier, İngiliz parlamentosunda yapılan oylama sonucunu üzüntüyle karşıladığını söyledi.

AB'nin önceliğinin düzenli bir ayrılık olduğunu vurgulayan Barnier, "Bu aşamada hiçbir senaryoyu yok sayamayız. Bu durum her zaman en fazla kaçındığımız anlaşmasız ayrılık senaryosu için özellikle geçerli." diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin 10 hafta sonra AB için üçüncü bir ülke konumuna geleceğine dikkati çekerek "Anlaşmasız Brexit ihtimali hiç bu kadar yüksek olmamıştı." ifadesini kullandı.

Anlaşmasız ayrılık senaryosunu önlemeye odaklandıklarını belirten Barnier, AB'nin her duruma karşı hazırlık çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması, 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker