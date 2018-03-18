AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Terör koridorlarına en ağır darbe vuruldu

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınması ile bölgemizde kurulmak istenen terör koridorlarına ağır darbe vurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin mesajını, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı.

TSK ve ÖSO tarafından Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınması ile bölgede kurulmak istenen terör koridorlarına ağır darbe vurulduğunu belirten Çelik, "Böylece bölgeye terör örgütleri yoluyla şekil vermeye çalışan siyasi projelerin akamete uğratılması yönünde büyük bir başarı elde edilmiştir. Türkiye, bölge halklarının onurlu ve özgür bir geleceğe sahip olması için tüm gücüyle sahada olduğunu göstermiştir. Bölge halklarını teröre teslim etmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin varlığının ve gücünün, bir kere daha, mazlumlardan yana olduğu ve teröristlere karşı olduğunun görüldüğünü vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Terör mağlup edilirken, terör yoluyla bölgeyi dizayn etmeye çalışan siyasi projeler de mağlup edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tartışılmaz gücünün yanı sıra hukuka mutlak bağlılığını da bir kere daha ispat etmiştir. Böyle zorlu bir mücadele hem en etkili şekilde hem de hukuka tam riayetle icra edilmiştir. Dünyaya bu bölgede teröre geçit vermeyeceğimizin, buna kararlı olduğumuzun mesajı askeri olarak güçlü bir biçimde verildi. Terör yoluyla siyasi proje oluşturulmasına müsaade etmeyeceğimiz şeklindeki siyasi mesaj da en net şekilde verildi."

Türkiye'nin, bölgenin istikrarı için hem diplomasi yoluyla çaba gösteren hem de sahada terörle en etkili şekilde mücadele eden kilit ve terörle mücadelede en ilkeli duruşa sahip ülke olduğunu kaydeden Çelik, mesajını "Zeytin Dalı Harekatı ile gelinen nokta, teröristlerin ve destekçilerinin mağlubiyeti, mazlumların terörün zulmünden kurtarılmasıdır. Milletimize ve mazlum bölge halklarına hayırlı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." şeklinde sonlandırdı.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu







