AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan'da Danıştayın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verilmesine hükmetmesinin bir ülke için olabilecek en utanç verici karar olduğunu belirterek, "Kuşkusuz Türkiye'ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Yunanistan'da Danıştay hakimlerinin, ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine ilişkin kararını Twitter hesabında değerlendirdi.

Bakan Çelik, mesajında şunları kaydetti:

"Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş. Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar. AB üyesi Yunanistan'ın hukuk sistemi, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır. Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir. Kuşkusuz Türkiye'ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet."

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu, Zuhal Demirci