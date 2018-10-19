AASKF Başkanı Kılıç'tan Vali Pekmez'e ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Cavit Kılıç, Amatör Spor Kulüpleri Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti.

Kılıç, Vali Pekmez’e spora desteklerinden dolayı çiçek takdim etti, teşekkür plaketi verdi.

Vali Pekmez, hafta etkinlikleri ve amatör spor kulüpleri hakkında bilgi aldı.

AASKF Başkanı Kılıç, Aksaray il genelinde lisanslı 5 bin 670 sporcu bulunduğunu ifade ederek, 21 amatör spor kulübünde bin 100 sporcunun faal olarak spor hayatına devam ettiğini söyledi.

Vali Pekmez’e spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kılıç, sporun amatörde başlayarak geliştiğini, kendilerinin de gençleri sporun çeşitli branşlarına yönlendirerek başarı çıtasını yükseltmeye gayret gösterdiğini kaydetti.

Kılıç'ın ziyaretinde AASKF yönetim kurulu üyeleri Elvan Çelmeli ve Yaşar Sarıkaya da hazır bulundu.

