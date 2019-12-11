YOZGAT (AA) - Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Barosu Başkanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Köse ve Şimşek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.



Köse, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli karelerine oy verdi.



AA'nın, Türkiye'nin çok önemli bir kurumu olduğunu vurgulayan Köse, "AA, bizim gözümüzün bebeği, ülkemizin dışarıya açılan kapısı, aynı zamanda bizlerin ifade edemediğini dışarı ifade eden önemli bir ajansımız." dedi.

Köse, fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu anlatarak, "Kurumunuzun müdürlerini, çalışanlarını, şahsım ve şehrim adına tebrik ediyorum. Gönlümüz isterdi ki her fotoğrafa oy verelim. Hepsi birbirinden değerli, birbirinden güzel, anlamlı. İçinde bulunduğumuz ortamı gayet güzel sergileyen, bazen merhameti, bazen milli duyguları, bazen de Türk'ün gücünü dünyaya duyuran fotoğraflar vardı, bunlar bizleri memnun etti." diye konuştu.



Yozgat Barosu Başkanı Mehmet Şimşek de haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.



Şimşek, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirerek, "Bana göre daha güzel, daha duygusal olan fotoğraflara oy kullandım. AA bütün dünyada faaliyet gösteriyor. Bu güzel çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik ediyorum, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.