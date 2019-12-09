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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
- Ankara Valisi Vasip Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı
Genel 09.12.2019, 11:59
ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şahin, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ile spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
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