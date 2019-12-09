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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Ankara Valisi Vasip Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı

Genel 09.12.2019, 11:59
AA'nın
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ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Şahin, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ile spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

#Ankara Valisi Şahinin oyu......
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