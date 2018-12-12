KARAMAN (AA) - Karaman'da görev basın mensupları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldıktan sonra AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Yerel bir gazetede muhabir olarak görev yapan Tunahan Yıldırımer, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Özürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarına oy verdi.

Yıldırımer, Filistin halkının sürekli direniş içerisinde olduğunu söyleyerek, "Filistin halkının direnişinin sembolü olan engelli vatandaşın fotoğrafını görünce milliyetçilik duygularım kabardı. Bu fotoğraf umudu simgelemiş. Bu yüzden bu fotoğrafa oy verdim." dedi.

İnternet haber sitesinde muhabir olarak görev yapan Ali Dağlı ise oylamada haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" isimli fotoğraflarını seçti.

Askerlerin zor şartlar altında vatanı savunduğunu aktaran Dağlı, "Biz evlerimizde rahat bir şekilde iftarımızı yaparken, askerlerimiz çok zor şartlar altında iftarını açmış. Bu fotoğraf beni çok duygulandırdı." diye konutu.

Yerel yayın yapan bir televizyonda muhabir olarak çalışan Yunus Kartal da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" fotoğrafları için oy kullandı.